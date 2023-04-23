أشاد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي بمنهج الدبلوماسية السعودية في التصدي للأزمات ونجدة الملهوفين.
وقال آل عاتي :” التحرك السعودي الملحوظ في كل الأزمات التي مر بها المجتمع الدولي وكانت المملكة جزء لا يتجزأ من تحمل أعباء تلك الأزمات، أبدت فيها المملكة مواقف إنسانية كبيرة جدا”
وأضاف ” الدبلوماسية السعودية تسير على منهج” من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدبلوماسية السعودية في كل الأزمات التي تواجهها”.
فيديو | "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"
الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي يصف منهج الدبلوماسية السعودية في التصدي للأزمات ونجدة الملهوفين#هنا_الرياض pic.twitter.com/d4fnYmytSc
— هنا الرياض (@herealriyadh) April 22, 2023
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