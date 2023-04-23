أوضحت سفارة المملكة في تيرانا بجمهورية ألبانيا للمواطنين أبرز الدول التي يسمح لهم حاليًا بدخولها بدون تأشيرة وحتى نهاية العام الجاري.

وقالت :” أنه يمكن دخول ألبانيا بدون تأشيرة حتى 31 ديسمبر الحالي، كما يمكن دخول كوسوفا بدون تأشيرة طوال العام.”

وأضافت:” يسمح أيضًا بدخول الجبل الأسود بدون تأشيرة حتى 31 أكتوبر المقبل شريطة القدوم والمغادرة ضمن مجموعة سياحية وليس كأفراد.”

وأفادت بأن شروط القدوم للجبل الأسود تشمل أن يكون القدوم بواسطة الطيران المباشر من المملكة فقط، مع إثبات دفع تكاليف الإقامة وتذكرة عودة للمملكة، وخطاب دعوة من مكتب سياحي في الجبل الأسود منظم للرحلة.

وأكدت السفارة أنه يمكن دخولها أيضًا بإحدى التأشيرات التالية (شنغن، أمريكية، بريطانية، أسترالية) على أن تكون متعددة الدخول وسارية المفعول وسبق استخدامها.