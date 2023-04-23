أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، إن جهود الأمانة مستمرة في 16 بلدية فرعية مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للسكان والزوار في عيد الفطر.

وقال “البقمي” عبر أثير إذاعة “جدة” :أن الأمانة هيأت مرافق المدينة ونشرت الزينة في ميادين وشوارع المدينة السياحية التي تستقطب الزوار على مدار العام.

وأفاد بأن الأمانة تشرف على مواقع الفعاليات في مركز الملك عبد العزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد، بالإضافة إلى مواقع أخرى تعاونت الأمانة لتنظيم فعالياتها.