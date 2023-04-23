تستمر شركة مازيراتي الايطالية في تألقها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة جريكالي فولجور داخل معرض شنغهاي للسيارات.

وتأتي تلك النسخة بقدرات فنية تعمد تقنية العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي.

وتتميز السيارة مازيراتي بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 19 حتى 21 بوصة بشكل هندسي مميز، بينما حصلت على تصميم خارجي مستوحى من النسخة تروفيو، بالإضافة إلى عدة لمسات خارجية تعتمد على اللون الأسود اللامع.

وتصل السرعة القصوى للسيارة مازيراتي جريكالي فولجور إلى 220 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محركين كهربائيين.

كما تتوفر السيارة أيضًا ببطارية سعة 105 كيلووات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية.