تحدث المحلل الاقتصادي عبدالله اليمني القحطاني عن السوق هذه المرة بنظرة موجية، لافتًا أنها هي الأطول والأعمق لفهم حركة السوق لباقي العام الحالي والذي انقضى منه 4 أشهر إلى الآن .

وقال القحطاني كما نشاهد في الشارتين الموضوعة هناك سيناريوهين أحدهما إيجابي والآخر سلبي والسوق الآن يقف في منتصف الطريق بين الإثنين، موضحًا إلى أين يمكن أن يسير السوق حسب رؤيته الفنية .

أولا:- السيناريو الايجابي (1)

أفاد بأنه تم اختراق القناة الهابطة باللون الأحمر وهذا جيد وبقى له الآن متوسط الـ 200 يوم، لافتًا أنه لابد لاكمال الإيجابية وترجيح هذا السيناريو الموجي هو اختراقه والإغلاق أعلى منه والثبات وعدم العودة داخل القناة لكي ينتفي السيناريو السلبي وتحقيق أهداف السوق عند 11400-12200 .

بينما السيناريو السلبي (2)، أوضح القحطاني أنه تم اختراق القناة الهابطة باللون الأحمر وبقى له متوسط الـ 200 .

وأشار إلى أنه في حال عدم اختراقه أو الإختراق والعودة أسفل منه والدخول في القناة الهابطة من جديد يترجح هذا السيناريو لكسر القاع السابق 9930 وتسجيل قاع أقل منه .

وأكد أنه حسب المعطيات الفنية الحالية ونتائج الشركات وتحسن أغلب نتائج الشركات القيادية فإن السيناريو الأول الإيجابي هو المتوقع والله أعلم .