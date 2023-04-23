كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية أن الشرطة ضبطت 5.4 طن من مخدر القنب الهندي في ميناء طنجة المتوسط، كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا.

ونجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بالتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط محاولة للتهريب الدولي 5.438 طن من مخدر الشيرا (القنب الهندي)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وحاول سائق الشاحنة استعمال وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا، كما تم إخفاء المخدرات على شكل صفائح داخل تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة.