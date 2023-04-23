روى الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل، تفاصيل أول زيارة يقوم بها والده الأمير فهد الفيصل رحمه الله، إلى الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الأمير عبدالعزيز في حوار مع الكاتب والإعلامي أحمد العرفج: الزيارة كانت مفاجئة لنا حيث كنا في لبنان سنة 1962، وكان الوالد يمارس رياضة المشي وتفاجأ بشخصين يستوقفانه أحدهما يتحدث اللغة العربية والآخر سفير الاتحاد السوفيتي في بيروت آنذاك، وقال الشخص الذي يتحدث العربية إن السفير يطلب التشرف بالجلوس مع الأمير فهد”.

وتابع إن والده استقبل السفير الذي أطلعه على رغبة الحزب الشيوعي في زيارة سموه إلى الاتحاد السوفيتي وقدم له دعوة رسمية لزيارة البلاد، وكشف أن الوالد وافق على الزيارة بعد الحصول على إذن من الملك سعود رحمه الله فتم ترتيب الزيارة”.

وأردف أنه بعد صدور الموافقة الملكية تمت الزيارة التي استغرقت 22 يومًا، مشيراً إلى أن السفر في ذلك الوقت كان صعبًا حيث لم يكن هناك طيران مباشر فكانت الرحلة من بيروت إلى فيينا ثم إلى موسكو عن طريق صوفيا، وتم استقبال الوفد السعودي بواسطة عمدة موسكو ونائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين.

ولفت إلى أنه لم تتح له الفرصة للقاء الزعيم الروسي السابق نيكيتا خروتشوف، لكنه استقبل الوالد، موضحًا أنهم زاروا كل المصانع السوفيتية إلا المصانع العسكرية حيث لم يسمح لهم بزيارة تلك المصانع مطلقًا.

وواصل إنه تم التنقل عبر قطار فخم لزيارة عدة ولايات روسية وكان القطار عبارة عن فندق متنقل به غرف نوم ومرافق كاملة، حيث نزل كل شخص في غرفة مستقلة.

واختتم بعدها تم نقلهم بواسطة الطائرة الرئاسية إلى أذربيجان وسمرقند ومنطقة في الشمال مشهورة بالثلوج التي تتجمد في الشتاء.