كشفت القوات الأمريكية والسورية، مخبأً سريًا لزعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي، والذي يحتوي على ملايين الدولارات وبراميل الذهب.

وتم العثور على الأموال والذهب بمزرعة في “كسرة فرج” بأطراف الرقة الجنوبية، وقد عرفت باسم “مزرعة البغدادي”؛ لمكوث أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم السابق فترة سيطرة داعش على المنطقة.

كما عثرت على 3 غرف مموهة بشكل دقيق، و4 براميل بها كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى أموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وعدد كبير من الأسلحة كان يستعين بها التنظيم للقيام بالعمليات الانتحارية والهجمات الغادرة.

وتم نقل الأموال والأسلحة –التي عثرت عليها القوات السورية – الأمريكية- إلى أحد مستودعاتهما المشتركة.