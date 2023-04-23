أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها نسقت مع المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين من السودان بعد اشتعال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وأوضحت الوزارة أن الطائرات الأردنية وصلت إلى مطار بورتسودان وهي الآن بطريق العودة فيما وصل عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بواسطة الطائرات الأردنية إلى حوالي 300 شخص.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، من كل من: الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو.