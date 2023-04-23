أوقفت السلطات الإسرائيلية نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته، بحسب “العربية”.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وأصدر النائب الأردني خليل عطية بيانا، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني وطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.