زار وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، منزل جده القديم بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.
وظهر الوزير عادل الجبير، في مقطع فيديو، داخل منزل جده وهو يستعيد ذكريات طفولته، وعلى وجهه علامات السعادة والتأثر.
وقال “الجبير” متأثرًا بالذكريات: “هذا كان بيت جدي حينما كان عمري 5 سنوات كنت أطلع فوق السقف”.
#عادل_الجبير #المجمعه #السعوديه
حين المح او أشاهد هذا الرجل أكن له احترام جم وأشعر بأنني أمام احد أبطال ورجالات السعوديه العظمى.
لطالما عارك السياسه وعسفها وسخرها لصالح بلاده وولاة أمرها.
نحن لاننسى ولا نتناسى من خدموا بلادنا بجداره وأخلاص pic.twitter.com/yCjLCh89Qh
— فالح بن صقر (@falehsager) April 23, 2023
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