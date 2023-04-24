زار وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، منزل جده القديم بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وظهر الوزير عادل الجبير، في مقطع فيديو، داخل منزل جده وهو يستعيد ذكريات طفولته، وعلى وجهه علامات السعادة والتأثر.

وقال “الجبير” متأثرًا بالذكريات: “هذا كان بيت جدي حينما كان عمري 5 سنوات كنت أطلع فوق السقف”.