أكد أستاذ الجيومورفولوجيا وتقنيات الاستشعار عن بعد الدكتور أحمد الدغيري، أنه خلال الأعوام الأخيرة تم استخدام تقنيات حديثة وطرق جديدة لاكتشاف بيئة وتاريخ وادي الرمة بدقة عالية.
وقال الدكتور أحمد الدغيري، عبر قناة “الإخبارية”، أنه لم يثبت خلال 1000 سنة الماضية أكثر من جريان في سنة واحدة إلا هذه السنة 1444هـ، لافتًا إلى أن أغلبه جريان سنوي.
فيديو | أستاذ الجيومورفولوجيا وتقنيات الاستشعار عن بعد د. أحمد الدغيري : خلال الأعوام الأخيرة بدأنا في استخدام تقنيات حديثة و طرق جديدة لاكتشاف بيئة وتاريخ #وادي_الرمة بدقة عالية، ولم يثبت خلال 1000 سنة الماضية أكثر من جريان في سنة واحدة إلا هذه السنة 1444هـ#الإخبارية pic.twitter.com/HWKZz92w55
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 23, 2023
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