كشفت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والخبر، وعسير، وجدة، والقنفذة، وتبوك، وجازان، والباحة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل مبيعات/ صالة عرض، مهندس/ مدقق داخلي، ممثل مبيعات/ مبيعات المشروع، مدير التجزئة الإقليمي، مساعد مدير/ صالة عرض، وكيل مركز الاتصال، مشرف أول المبيعات، مشرف صالة عرض، محلل المنتجات، منسق تجاري، مهندس مدني.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الخزف السعودي