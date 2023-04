اضطر قائد طائرة ركاب أمريكية بعد إقلاعها من مطار أوهايو إلى العودة مرة أخرى إلى المطار بعد حدوث اشتعال بمحرك الطائرة بسبب طائر.

وكشفت السلطات الأمريكية تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 غادرت مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس في الساعة 7:45 صباحا تقريبا متوجهة إلى مدينة فينيكس.

وأشارت إلى إنه بعد وقت قصير من إقلاعها اصطدم طائرة بأحد محركاتها ما أدى لاشتعاله، فيما عادت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 إلى المطار حيث أخمد رجال الإطفاء النيران سريعا، مؤكدة نجاة الركاب.

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O

— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023