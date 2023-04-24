أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة – بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :
1- محلل فني أول / ثاني.
(Analyzers Technician I/II )
2- محلل فني – متدرب.
(Analyzers Technician Trainee (SMP) )
3- فني كهربائي – متدرب.
(Electrical Technician Trainee (SMP) )
4- فني أجهزة أول / ثاني / ثالث.
(Instrument Technician I/II/III )
5- فني أجهزة – متدرب.
(Instrument Technician Trainee (SMP)
6- مخطط صيانة المشروعات المدنية.
(Maintenance Civil Project Planner )
7- فني ميكانيكي – متدرب.
(Mechanical Technician Trainee (SMP) )
8- مهندس نظم العمليات.
(Process Systems Engineer )
9- مهندس تخطيط الإنتاج والتوريد.
(Production & Supply Planning Engineer PDE )، وغيرهم.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .
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