أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة – بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :

1- محلل فني أول / ثاني.
‏(Analyzers Technician I/II )
2- محلل فني – متدرب.
‏(Analyzers Technician Trainee (SMP) )
3- فني كهربائي – متدرب.
‏(Electrical Technician Trainee (SMP) )

4- فني أجهزة أول / ثاني / ثالث.
‏(Instrument Technician I/II/III )
5- فني أجهزة – متدرب.
‏(Instrument Technician Trainee (SMP)

6- مخطط صيانة المشروعات المدنية.
‏(Maintenance Civil Project Planner )

7- فني ميكانيكي – متدرب.
‏(Mechanical Technician Trainee (SMP) )
8- مهندس نظم العمليات.
‏(Process Systems Engineer )
9- مهندس تخطيط الإنتاج والتوريد.
‏(Production & Supply Planning Engineer PDE )، وغيرهم.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .

 