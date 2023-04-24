علقت الصحف العالمية على تأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد

وقالت صحيفة “rpp” البيروفية: “للحصول على لقب جديد.. سيلعب الهلال وأندريه كاريلو نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد. يمكن أن يواجه كريستيانو رونالدو إذا فاز النصر على الوحدة.. كاريلو يستمر في صنع التاريخ بالسعودية”.

فيما أفادت صحيفة “ole” الأرجنتينية: “رامون دياز يواصل كتابة الصفحات الذهبية في الهلال. بعد أيام من الفوز على النصر و رونالدو في الدوري، تأهل فريق دياز إلى نهائي جديد بفوزه على الاتحاد 1-0.. خلال أيام سيحاول الهلال تحقيق المجد مرة أخرى في القارة الآسيوية”.

ونشرت صحيفة “gol.caracoltv” الكولومبية: “تأهل كويلار و الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد فوزه على الاتحاد.. اتخذ الهلال خطوة أخرى للفوز باللقب.. أمام الاتحاد كان الحارس عبدالله المعيوف رائعًا، فيما حصل كويلار على ثاني أفضل تقييم وحقق 93% في دقة التمريرات”.

وعلقت صحيفة “ovacion” البيروفية: “سيلعب أندريه كاريلو مرة أخرى مباراة نهائية مع الهلال.. تمكن الهلال من الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، لكن الاتحاد متصدر الدوري السعودي كان صاحب الفرص الأكثر.. رغم هذا نجح فريق كاريلو في إحداث الفارق”.

وأكدت صحيفة “record” البرتغالية: “فشل الاتحاد بقيادة سانتو في بلوغ نهائي كأس الملك بعد خسارته 1-0 أمام الهلال.. لم يتمكن سانتو من القتال على الكأس الثانية للاتحاد، بعد فوزه بكأس السوبر 2-0 على الفيحاء”.

وقالت صحيفة “abola” البرتغالية: “الهلال يُسقط الاتحاد الذي يتصدر الدوري السعودي بقيادة مدربه نونو إسبريتو سانتو.. في نصف نهائي كأس الملك فاز الهلال 0-1 بهدف بالنيران الصديقة في الوقت الإضافي عن طريق أحمد حجازي”.