حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

و أفصحت مصادر حكومية يابانية، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تشمل «أمريكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة» تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وأشارت مصادر إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء لأوكرانيا يفكرون في «فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا».