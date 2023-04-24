كشف القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي عما يترتب على غياب الموظف في أول يوم دوام بعد إجازة العيد.

وقال العصيمي أنه بغياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومان من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، على أن تراعى الضوابط الآتية: أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وأن يكون غياب الموظف دون عذر، ولا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات، وفقاً ل”عكاظ”

وأضاف العصيمي أنه في حصر الغياب بدون عذر يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب، لافتاً إلى إن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.