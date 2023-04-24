سجل محترف نادي الهلال المالي موسى ماريغا منذ قدومه أهداف حاسمة في المباريات المفصلية التي خاضها الزعيم وتوّج على إثرها بإنجاز تاريخي سُجل في السجل الشرفي وأصبحت جزء من تاريخ الهلال .

‏الشيخ موسى كما يلقبه لاعبين الفريق الأزرق سجل الهدف الأول في ⁧‫مرمى النصر‬⁩ في نصف نهائي آسيا ٢٠٢١ ، وكان الهدف نقطة تحول في اللقاء وتأهل الفريق للنهائي الآسيوي بهدفين مقابل هدف .

‏سجل ماريغا اسمة مره أخرى في نهائي القارة وذلك بعد أن سجل هدف الحسم في ⁧‫مرمى بوهانج‬⁩ وساهم في تتويج الهلال ببطولة أندية آسيا.

‏النجم المالي بعد أن قدّم نفسه آسيويا نقش اسمه في السجل الشرفي في بطولة أندية العالم بعد أن سجل هدفًا يعد من أفضل الأهداف في مرمى ⁧‫ريال مدريد‬⁩ الإسباني في نهائي كأس_العالم‬⁩ للأندية بعد هجمة مرتده سريعة ضربت دفاع النادي الملكي نُفذت ببراعة وأنهاها ماريغا بطريقة أروع .

‏موسى عاد ليسجل هدف الحسم في لقاء ⁧‫فولاذ‬⁩ الإيراني في ربع نهائي بطولة أندية آسيا قبل نهاية اللقاء، وكان الهدف الذي وضع الهلال في نصف نهائي بطولة القارة أمام الدحيل القطري .

‏موسى ماريغا استمر في تسجيل الأهداف الحاسمة التي قادت الهلال للنهائيات ولعلى تمريرته في كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال مساء أمس الأحد التي أخطأها مدافع العميد أحمد حجازي في تحويل مسارها لداخل شباك فريقه بالخطأ آخر مساهمات النجم المالي بعد أن كان الهدف كفيلاً بوضع الزعيم في نصف نهائي ⁧‫كأس خادم الحرمين الشريفين‬⁩ .

‏حرفيًا موسى رقم صعب في المواجهات الصعبة