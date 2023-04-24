كشف طيار عن آلية التخلص من النفايات على متن الطائرة، وفقاً لفيديو تم تداوله على نطاق واسع وحصد ملايين الإعجابات

وأوضح طيار عبر حسابه على السوشيال ميديا سر هذا اللغز الذي كان يحير ركاب الخطوط الجوية منذ عقود. فماذا يحدث عندما تستخدم دورة المياه على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء؟

وقال في الفيديو إن الفضلات لا يتم رميها من الطائرة في الجو لتسقط إلى أسفل، بل على العكس تماماً.

وأضاف أنه كلما استخدمنا دورة المياه على متن الطائرة، تمر المياه والمخلفات عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة والمقصورات حيث يقوم الطاقم الأرضي في الوجهة بإزالة كل هذه النفايات.