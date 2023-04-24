أكد الاستشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور محمد المطلق أن قطرات لوميجان لها أعراض جانبية ويجب استخدامها تحت إشراف طبي
وقال المطلق :” تستخدم قطرة لوميجان لعلاج ضغط العين في حالات المياه الزرقاء، حيث وجدوا أن من ضمن الأعراض الجانبية لاستخدامها هي إطالة الرموش”.
وأضاف ” أنصح باستخدام القطرة تحت إشراف طبي حيث أنها تسبب بعض الأعراض مثل الاحمرار، تهيج وحساسية، كما أنها موجودة بمسميات أخرى”.
فيديو | حول تحذير "الغذاء والدواء" من استخدام قطرات "لوميجان" لإطالة وتكثيف الرموش..
الاستشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون د. محمد المطلق: القطرات لها أعراض جانبية ويجب استخدامها تحت إشراف طبي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ucN77b6Gxf
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 23, 2023
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