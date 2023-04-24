أكد الاستشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور محمد المطلق أن قطرات لوميجان لها أعراض جانبية ويجب استخدامها تحت إشراف طبي

وقال المطلق :” تستخدم قطرة لوميجان لعلاج ضغط العين في حالات المياه الزرقاء، حيث وجدوا أن من ضمن الأعراض الجانبية لاستخدامها هي إطالة الرموش”.

وأضاف ” أنصح باستخدام القطرة تحت إشراف طبي حيث أنها تسبب بعض الأعراض مثل الاحمرار، تهيج وحساسية، كما أنها موجودة بمسميات أخرى”.