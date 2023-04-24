أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان متى يأثم تارك الزواج.
وقال الخثلان خلال حديثه على برنامج سؤال واحد المُذاع على قناة الإخبارية 2:” إذا كان الزواج في حقه واجبًا حيث يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فهنا يجب عليه أن يتزوج، ويأثم إذا لم يتزوج وكان قادر على الزواج .”
وأضاف:” أنه إن لم يخشى على نفسه فيستحب له الزواج، وإن لم يكن قادر على الزواج فلا يجب في حقه أن يتزوج ولا يأثم بتركه للزواج.”
فيديو | متى يأثم تارك الزواج؟#سؤال_واحد#الإخبارية2 pic.twitter.com/rYG59of3Mg
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) April 23, 2023
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