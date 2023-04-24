أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان متى يأثم تارك الزواج.

وقال الخثلان خلال حديثه على برنامج سؤال واحد المُذاع على قناة الإخبارية 2:” إذا كان الزواج في حقه واجبًا حيث يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فهنا يجب عليه أن يتزوج، ويأثم إذا لم يتزوج وكان قادر على الزواج .”

وأضاف:” أنه إن لم يخشى على نفسه فيستحب له الزواج، وإن لم يكن قادر على الزواج فلا يجب في حقه أن يتزوج ولا يأثم بتركه للزواج.”