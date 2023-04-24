احتفل الجمهور والفرق الموسيقية العربية بعيد ميلاد الفنان عبادي الجوهر في نهاية حفله، على أنغام موسيقى سنة حلوة ياجميل.
وفي سياق متصل، احتفلت الفنانة أميمة طالب بعيد ميلاد الفنان عبادي الجوهر على طريقتها الخاصة، حيث فاجأته بقالب من التورتة وغنت له بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء من الفرحة متمنية له التوفيق والسعادة في حياته
شاهد.. هكذا احتفلت الفنانة #أميمة_طالب بعيد ميلاد الفنان #عبادي_الجوهر @abadialjohar1@aboutoumaima @RotanaMusic pic.twitter.com/Hbeovf006q
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 23, 2023
الجمهور والفرقة الموسيقية يحتفلون بالفنان #عبادي_الجوهر بمناسبة عيد ميلاده #العربية_في_العيد
عبر: @bandar__W pic.twitter.com/nKghNQqzqs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 23, 2023
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