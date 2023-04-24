احتفل الجمهور والفرق الموسيقية العربية بعيد ميلاد الفنان عبادي الجوهر في نهاية حفله، على أنغام موسيقى سنة حلوة ياجميل.

وفي سياق متصل، احتفلت الفنانة أميمة طالب بعيد ميلاد الفنان عبادي الجوهر على طريقتها الخاصة، حيث فاجأته بقالب من التورتة وغنت له بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء من الفرحة متمنية له التوفيق والسعادة في حياته