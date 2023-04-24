قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الشكر إلى المملكة على استضافتها لـ 52 لبنانيا تم إجلاؤهم من السودان في مدينة جدة، وذلك لحين عودتهم إلى بلدهم.

وأكدت الخارجية اللبنانية، أنه لم يكن وصول اللبنانيين المنتظر الى بر الأمان ممكنا، لولا مساعدة المملكة .

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.