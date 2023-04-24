اقتحمت دمية ضخمة بملامح الأسطورة البرازيلية بيليه، مباراة كرة قدم في البرازيل، ما جعل الجماهير في المدرجات يشعرون بالحيرة والذعر بعض الشئ.

وأظهرت لقطات مصورة رجل يقتحم الملعب مرتديا دمية ضخمة لـ لاعب كرة القدم الراحل بيليه في نهائي الكأس في البرازيل.

وخرجت دمية بيليه التي بلغ ارتفاعها حوالي 12 قدمًا، قبل بداية المباراة إلى الملعب، وكان بداخلها رجل يحركها، وبعد أن وصل إلى منتصف الملعب حيث كان يقف اللاعبون من الفرقتين ألقت الدمية تحية على الجمهور ومن ثم ركل الكرة إلى أحد اللاعبين ليبدأ المباراة.