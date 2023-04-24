توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزير الحصيني اليوم الإثنين استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر.

وذكر أنه بحسب ما تشير إليه نماذج الطقس متوقع أن شاء الله استمرار ⁧‫الحالة الممطرة السادسة عشر‬⁩، خلال “24 ” ساعة القادمة من اليوم الاثنين 4 شوال 1444هـ حتى صباح الثلاثاء 5 شوال 1444هـ على أجزاء “متفرقة” من مناطق مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجازان والشرقية.

وقال :”أنها تمتد إلى أجزاء من الربع الخالي من المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة أحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تكون غزيرة على جنوب شرق عُمان والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم .”