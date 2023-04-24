وثق مقطع فيديو تساقطًا كثيفًا للبرد في بيشة بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية.

وبيّن المقطع نفوق عشرات الأغنام تحت أكوام من البرد في بيشة بعد تساقط كثيف للبرد استمر لساعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.