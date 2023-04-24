تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتباكات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية في الخرطوم.

ويُشار إلى أن الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، انتهت دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

وأجْلت دول عدة بينها المملكة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والأردن ومصر وغيرها، دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.