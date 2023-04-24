يبحث الكثير بعد مرور شهر رمضان عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن الزائد بالجسم والذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع بعض النصائح.

1 : تناول وجبة الإفطار

لن يساعد تخطي وجبة الإفطار على إنقاص وزن الجسم، ولكن يتسبب في تفويت العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

2: تناول وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع.

3: تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

تساعد الفاكهة والخضروات على إنقاص الوزن الزائد من الجسم، بالإضافة إلى إحتواء الفاكهة والخضروات على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

4 : شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الماء على الشعور بالحيوية والنشاط والشبع وبالتالي يقلل من تناول الأطعمة طوال اليوم.

كما أنه يجب التخطيط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة خلال الأسبوع، وتأكد من الالتزام بالسعرات الحرارية المسموح بها، مما يساعد على خسارة الوزن الزائد.