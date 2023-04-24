تعتمد سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2023 التي صنعت لأول مرة عام 2003 علي هيكل سيارات الفئة الثالثة 3 سيريز، وتقدم الأن في عام 2023 في جيلها الثالث.

وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية من فئة SAV، وهي سيارة كروس أوفر فاخرة تقدم من قبل الصانع البافاري.

وتستمد سيارة بي إم دبليو X3 فئة M40i قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 387 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

كما تستمد نسخة xDrive30i قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 252 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة X3 موديل 2023 بالعديد من التقنيات المبتكرة منها، دمج الهاتف الذكي بخرائط الملاحة ، وأنظمة مساعدة السائق الحديثة، ونظام مساعد القيادة الاحترافي، ونظام Live Cockpit Plus المزود بخاصية الملاحة، ولوحة عدادات مقاس 5.1 بوصه.

كما أنها جاءت بشكل أنيق ويوحي بالقوة بفضل امتلاكها لـ عناصر تصميم مألوفة، وشبك أمامي معهود، ومداخل هواء عمودي، ومجموعة مصابيح أمامية LED.

وتتوفر السيارة داخل سوق المملكة بسعر 260 ألف ريال، ويصل سعر بي إم دبليو X3 الي 320 ألف ريال .