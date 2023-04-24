ظهر سجين سوداني بعد هروبه من معتقل “كوبر” في الخرطوم يحاول فك قيوده الحديدية.

ووثق مقطع فيديو السجين وهو جالس على الأرض، فيما يساعده شخص آخر في فك قيوده من خلال الطرق عليها.

وكان محيط سجن “كوبر” الذي يقبع فيه المعتقلين السياسيين من النظام السابق من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير قد شهد اشتباكات مسلحة قوية.

وقد أعلنت السلطات السودانية، أمس الأحد، إطلاق سراح سجناء سجن كوبر بالخرطوم بعد أن احتج السجناء على نقص الطعام والماء من خلال حرق سيارتين داخل السجن.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الأحد، القوات المتنافسة الموالية للقوات المسلحة السودانية بالمسؤولية عن إطلاق سراح الأسرى.