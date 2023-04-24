أشاد وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، دور السعودية في إجلاء الرعايا الإماراتيين والأجانب من السودان.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان إلى المملكة».

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان إنفاذا لتوجيهات القيادة، 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية: «الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو».