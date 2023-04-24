تنتظر طائرة كورية في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وصول الرعايا الكوريين من السودان لنقلهم إلى سول، إذ من المتوقع وصولهم خلال الساعتين القادمتين من اليوم الاثنين.

وكان سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة، قد وصل إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من السودان.

ومن المتوقع وصول الرعايا الكوريين إلى قاعدة الملك عبدالله وعلى متنها 29 راكبا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين.