نقل سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمور الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الجهود المبذولة لنقل راعاياهم من السودان إلى جدة.

وقال السفير الكوري الجنوبي: “السعودية بلد شقيق يدعم الإنسانية، ولا أستطيع التعبير عن مشاعري بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة”.

ووصل الرعايا الكوريين اليوم الاثنين،إلى قاعدة الملك عبدالله وعلى متنها 29 راكبا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين.

فيديو | سفير كوريا الجنوبية: المملكة بلد يدعم الإنسانية.. ولا أستطيع التعبير عن مشاعري بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/bly8YiUQk9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

فيديو | سفير كوريا الجنوبية: رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان و ولي العهد على استقبالهم الرعايا الكوريين القادمين من السودان إلى المملكة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/AyCOrCSdkq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

فيديو | بالورود .. المملكة تستقبل السفير الكوري لدى السودان والرعايا الكوريين في قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/uZc7ubjYVO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023