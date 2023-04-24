انتشرت مقاطع فيديو لجنود روس حبسوا داخل حفرة مغطاة بشبك معدني بتهمة فرارهم من القتال، ما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات.

وظهر عدد من الجنود الروس المصابين في تلك الفيديوهات وهم يوضحون كيف أنه أُلقي بهم في تلك الحفر وحُرموا من الطعام والماء لرفضهم القتال أو لتناولهم القليل من الكحول.

كما بينت تلك الفيديوهات عدة رجال يرتدون زياً عسكرياً روسياً على الأرضية الصلبة للحفرة فيما تتساقط مياه الأمطار.

وبدا أن العديد من الرجال أصيبوا بجروح بالغة، مع جروح دامية في وجوههم المنتفخة وعيونهم المتورمة، بحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

وفي أحد تلك المقاطع، اشتكى جندي روسي من أنه محتجز في حفرة مفتوحة، مشيراً إلى أنه جندي متطوع من ساراتوف في جنوب روسيا، وأنه ظل محتجزاً في الحفرة منذ نهاية مارس.