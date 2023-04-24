نجحت القوات البحرية في تنفيذ عمليات إجلاء استثنائية من ميناء بورتسودان في السودان إلى جدة، عنوانها (الإنسان أولاً).

ووصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ويمثل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة الجنسيات التالية: الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو.