انتهى موسم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان هذا العام، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وتعرض زلاتان إبراهيموفيتش خلال عمليات الإحماء للمشاركة لبضع دقائق خلال مباراته أمام ضيفه ليتشي (2-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 31 للدوري، لكنه لم يتمكن من إكمال التدريبات، وعاد لمقاعد البدلاء متأثرا بإصابته.

وأشارت صحيفة “كوريري ديللا سيرا” الإيطالية اليوم، إلى أن زلاتان لم يتعرض لانتكاسة في موضع الإصابة السابقة، لكنه عانى من إصابة جديدة في ربلة الساق.

وأضافت الصحيفة “الأمر خطير بالنسبة لإبراهيموفيتش”، لافتة إلى أن “موسمه انتهى بالفعل مع ميلان”.