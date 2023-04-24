تعرض تييري هنري أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي لموقف محرج أثناء تحليل مباراة ليون ومارسيليا في قمة الجولة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان هنري قد تواجد لتحليل مباراة القمة المرتقبة في “ليغ 1” عبر خدمة “أمازون برايم” للبث الرقمي.

وأجرى الاستوديو التحليلي مقابلة مع الأمريكي جون تيكستور مالك نادي ليون للحديث عن اللقاء.

وأثناء المقابلة، التفت رئيس ليون إلى هنري ليقول له: “لقد رأيتك تلعب قليلا لذلك الفريق الإنجليزي”، وهو يقصد أرسنال الذي قضى فيه مسيرته.

وبدى تيكستور وكأنه يحاول التقليل من النادي اللندني، فيما جعلت طريقته هنري يشعر بحرج شديد على الهواء، ما دفع بمقدم الاستوديو التحليلي للتدخل لاحتواء الموقف.