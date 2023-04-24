تداولت حسابات مقاطع فيديو توثق اشتعال النيران في طائرة تابعة لشركة “​فلاي دبي​” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في ​نيبال​، مشيرةً إلى إنها تحاول الهبوط في المطار”.

وأظهر الفيديو اندلاع النيران في الطائرة أثناء تحليقها في السماء فيما وردت آخر الأخبار بأن هيئة الطيران المدني بنيبال أكدت أن طائرة فلاي دبي تسير بشكل طبيعي نحو وجهتها لدبي.