أعلنت وزارة الخارجية عن وصول 10 مواطنين و189 شخصاً من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة بعد عملية إجلاؤهم من السودان من خلال سفينة جلالة الملك “ينبع”.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصاً (101 مواطن سعودي، و255 شخصاً ينتمون لـ 26 جنسية).

والجنسيات التي قامت المملكة بإجلائهم مساء اليوم من السودان إلى جدة: أمريكا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وقطر وسوريا وهولندا والعراق وتركيا وتنزانيا ولبنان وليبيا .

فيديو | بأمن وسلام.. وصول سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان إلى جدة تحمل على متنها رعايا من دول عربية وأجنبية#الإخبارية pic.twitter.com/67k29wbPio — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023