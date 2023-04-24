علق الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه على هزيمة النصر أمام الوحدة، اليوم الأثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جستنيه: “اللهم لا شماتة، ألف مليون مبروك للوحدة، إدارة ولاعبين ولمدربه الفذ سيرا ولجماهيره فوزاً مستحقاً وبجدارة على نصر بلا نصر وبحظ وبلا حظ وتأهل بعشرة لاعبين ليلعب النهائي امام الهلال، آه منك دنيا دوارة”.

وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر بهدف دون رد، في المباراة التي لعبها الفريقان مساء اليوم في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.