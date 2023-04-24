أكد مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن شرب الفيتامين سي وقت الانفلونزا لا يزيد من فعالية المناعة.
وقال باهبري: “فيتامين سي وجدوا نه فعال عند تناوله بشكل مستمر، لكن بعد الإصابة بالإنفلونزا يكون غير فعال”.
ونصح بضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازي عند التواجد في الأماكن المزدحمة.
#ستوديو_SBC ا مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية د.نزار باهبري: شرب الفيتامين سي وقت الانفلونزا لا يزيد من فعالية المناعة @DrNezarB #استوديو_SBC pic.twitter.com/IbJ7nyikGB
— Studio SBC ستوديو (@StudioSBCShow) April 24, 2023
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