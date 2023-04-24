أكد مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن شرب الفيتامين سي وقت الانفلونزا لا يزيد من فعالية المناعة.

وقال باهبري: “فيتامين سي وجدوا نه فعال عند تناوله بشكل مستمر، لكن بعد الإصابة بالإنفلونزا يكون غير فعال”.

ونصح بضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازي عند التواجد في الأماكن المزدحمة.