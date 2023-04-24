وجه الإعلامي محمد البكيري رسالة لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بعد إقصاء فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البكيري: “أيها الزميل والرئيس الهيبة لنادي النصر لا يهمونك، أنت الثابت وهم متحركون، جمهور الاتحاد والهلال يقفون خلفك استمر”.
وتلقى النصر الهزيمة أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك بهدف دون رد، ليضرب الأخير موعدا مع نظيره الهلال في مباراة النهائي.
🎥 | فرحة كبيرة لإدارة نادي #الوحدة بعد التأهل لنهائي #كأس_الملك 🏆. pic.twitter.com/ARxDAHrJni
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) April 24, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً