وجه الإعلامي محمد البكيري رسالة لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بعد إقصاء فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البكيري: “أيها الزميل والرئيس الهيبة لنادي النصر لا يهمونك، أنت الثابت وهم متحركون، جمهور الاتحاد والهلال يقفون خلفك استمر”.

وتلقى النصر الهزيمة أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك بهدف دون رد، ليضرب الأخير موعدا مع نظيره الهلال في مباراة النهائي.