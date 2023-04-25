أكدت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر “واتساب”، تعمل على تحديثٍ جديد يُتيح لها دخول المنافسة بقوة مع تطبيق “تليغرام” في عالم “القنوات”.

وطرحت المنصة تحديثًا تجريبيًّا جديدًا لمستخدميه، يتيح خاصية جديدة أطلقت عليها “قنوات واتساب”، وعلى عكس الدردشات العادية على “واتساب”، قد لا تكون “قنوات واتساب” محمية بنظام تشفير من “طرف إلى طرف”، كما أن من المتوقع أن تظل عضوية المستخدمين في القنوات، خاصة.

وستظهر “قنوات واتساب” في علامة تبويب جديدة بالقسم الخاص بها، وسيسمح هذا القسم للمستخدمين باكتشاف قنوات جديدة عبر زر البحث عن القنوات، بينما لن تعرض أي معلومات شخصية خاصة بالمستخدمين عبر هذه القنوات، مثل أسمائهم أو أرقام هواتفهم.

ويتيح تطبيق “تليغرام” خاصية “القنوات” تلك منذ فترة، وهي تسمح للمستخدمين بالاشتراك في مجموعات البث فقط؛ مما يسمح بنشر المعلومات أو التحديثات للمشتركين، ويتلقى المستخدمون إشعارات بالرسائل الجديدة المنشورة في القنوات، والتي تعمل مثل مجموعات القراءة فقط.

وبالنسبة إلى “قنوات واتساب”، تشير المعلومات إلى أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك يدويًّا في هذه القنوات عن طريق البحث عن اسم القناة أو معالجها، ولن تكون هناك أي توصيات خوارزمية أو رسم بياني اجتماعي يقترح قنوات جديدة للمستخدمين.