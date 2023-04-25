انتقد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، بعد هزيمة النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الأستاذ مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر.. بقاءك في منصبك أصبح جريمة في حق نفسك وحق النادي وجماهيره”.

وأضاف “المريسل”: “أعلم أنك تتحمل أمور كثيرة لكن في النهاية أنت الرئيس وأنت في وجه المدفع.. أرجوك للمصلحة العامة لا تخرج من الملعب إلا وأنت مستقيل.. أكتب ذلك بلغة بعيدة عن التشنج فأنا في قمة هدوئي”.