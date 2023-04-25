أوضحت مصادر من داخل شركة “آبل” الأمريكية، تفاصيل وتسريبات جديدة خاصة بسماعتها المرتقبة لـ”الواقع المختلط”.

ويعد أحد أبرز التسريبات التي تم تأكيدها من قبل مصادر داخل “آبل”؛ هو أن سماعات “الواقع المختلط”، الجديدة، التي سيطلق عليها “ريليتي وان” من “آبل”؛ سيتم دعمها بمصدر طاقة خارجي، ولن يتم تزويدها ببطاريات، بسبب قلق الشركة الأمريكية من ارتفاع درجة حرارة السماعات، ولجعلها أخفَّ وزنًا وأكثرَ راحة أثناء ارتدائها.

وأكد هذه التسريبات ما نقلته المصادر عن تجهيز “آبل” سماعات “ريليتي وان” بمنفذين “يو إس بي سي”؛ أحدهما لنقل البيانات، والآخر لتوصيله بمصدر الشحن، لافتة إلى أنه من أجل ذلك جهزت “آبل” كابلات مغناطيسية توصل بسماعة الرأس، عن طريق طرف دائري يتم تثبيته على السماعة تلقائيًّا.

وبالنسبة لمصدر الطاقة الخارجي، فسيكون جهازًا بحجم يقارب حجم هاتف “آيفون”، ويمكن ارتداء السماعة لمدة ساعتين كاملتين بشحنة واحدة من الجهاز، ويمكن استخدام الكابل أيضًا لشحن السماعة عن طريق أجهزة “ماك بوك برو”، فيما من المتوقع أن يتم الكشف رسميًّا عن السماعات خلال مؤتمر “آبل” للمطورين والمبرمجين، وسيتم طرحها بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار تقريبًا.