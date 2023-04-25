تمكن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة.

وأوضح مدني المدينة المنورة، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع ‎الإدارة العامة للمرور.