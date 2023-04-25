تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14626 مقابل الريال الواحد 0٫24120
الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73348
دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي: 12٫24318 مقابل الريال الواحد 0٫08167
دينار بحريني: 9٫95001 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي:0٫37197 مقابل الريال الواحد 2٫69085
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23805
التعليقات
اترك تعليقاً