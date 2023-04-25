أكدت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

وأوضحت أنه تم إعداد إصدار جديد من تطبيق “واتساب”، لكن هذا الإصدار يحوي قيودا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة، لافتة إلى أن النسخة التجريبية من “واتساب” المخصصة لأنظمة أندرويد والتي يتم اختبارها حاليا، بينت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014.

وقالت أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat، فيما يرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على “واتساب” هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان، وبالإضافة إلى نسخة “واتساب” الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.