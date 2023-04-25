ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات اليوم الثلاثاء، سواحل سومطرة في إندونيسيا ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وقبل وقوع الزلزال بساعات قليلة، أطلق العالم الهولندي المثير للجدل تحذيرا من قرب حدوث زلزال قوي. وحدد منطقة سومطرة بأنها ستكون عرضة لزلزال نظراً للتقلبات الجوية.

حيث غرّد هوغربيتس على حسابه في “تويتر” قائلاً : “قد تشير التقلبات في 21-22 أبريل إلى حدوث زلزال بقوة 6-7 في أو بالقرب من هذه المناطق في الفترة من 29 إلى 30 أبريل”، مرفقاً صوراً للكرة الأرضية بعلامات محددة لحدوث التقلبات الجوية بعدة مناطق من العالم.